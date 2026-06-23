В Самарской области представители шести регионов будут изучать роботов

Основная наша задача на эту неделю – посетить предприятия, которые производят роботов, и те, которые применяют или планируют их использовать. Фото: Волжская коммуна

В Самарской области стартовала региональная стажировка участников Комплексной программы развития федерального кадрового резерва на госслужбе РФ. Члены делегации будут работать над проектом, направленным на решение задач комиссии Госсовета по направлению «Промышленность». В рамках стажировки они сосредоточатся на формировании рынка сервисных роботов.

«Основная наша задача на эту неделю – посетить предприятия, которые производят роботов, и те, которые применяют или планируют их использовать. Будем проверять свои рабочие гипотезы. Результат проекта должен включать конкретные метрики, полноценный план мероприятий по достижению конкретных цифр в показателях, которые мы определим», – сказал возглавляющий проектную команду Артем Верховцев.

В стажировке участвуют представители Воронежской, Смоленской, Челябинской областей, Республики Хакасия, Республики Бурятия и Пермского края.

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