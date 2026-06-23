На Ленинградской улице Самары мужчина демонстрировал прохожим половой орган

По его словам, в тот момент он был пьян и действовал из хулиганских побуждений Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

25-летняя жительница Самары опубликовала в соцсети видео, на котором 19 июня в 18:00 на улице Ленинградской мужчина демонстрировал половой орган двум проходившим мимо женщинам и не реагировал на их замечания. Запись привлекла внимание полиции. Сотрудники изучили имеющиеся материалы, направили запросы в различные организации и получили ответы. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«В ходе проверки безработный 37-летний мужчина, который и был заснят на видео, в сопровождении знакомой пришел в отдел полиции и дал пояснения. По его словам, в тот момент он был пьян и действовал из хулиганских побуждений», – рассказали в ведомстве.

На мужчину составили протокол за мелкое хулиганство и направили материалы в суд. Проверка по видеозаписи продолжается. По ее итогам будет дана правовая оценка действиям всех участников ситуации и приняты соответствующие решения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал