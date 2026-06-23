19-летнего жителя Самары будут судить за передачу банковского счета мошенникам

Уголовное дело рассмотрит мировой судья Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре будут судить 19-летнего парня, которого обвиняют в незаконной передаче доступа к электронным средствам платежей из корыстных целей. Следствие полагает, что парень за деньги предоставил незнакомцу логин и пароль от своего банковского приложения.

«В последующем на счет поступили денежные средства, добытые мошенническим путем», – прокомментировала пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Уголовное дело рассмотрит мировой судья 12 участка Кировского судебного района. Самарцу грозит штраф до 300 тысяч рублей, до двух лет исправительных работ, принудительные работы или лишение свободы на срок до трех лет.

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