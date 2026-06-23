Строительную компанию из Самары внесли в реестр недобросовестных поставщиков

Арбитражный суд Самарской области признал действия компании недобросовестными Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре капитальный ремонт школы №8 оказался под угрозой срыва. А все из-за подрядчика, который уклонился от подписания договора по итогам торгов. Речь идет о компании АО СК «Волжский град», уточнили в УФАС Самарской области. Контракт на капремонт школы составлял 355 миллионов рублей.

«В установленный срок компания должна была подписать документ, однако вместо этого направила протокол разногласий», – уточнила пресс-служба регионального УФАС.

Департамент градостроительства Самары снова разместил контракт, но подрядчик снова его не подписал. Арбитражный суд Самарской области признал эти действия недобросовестными. Сведения о компании и ее учредителе внесли в реестр недобросовестных поставщиков на два года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал