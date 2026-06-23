В Тольятти Chevrolet Cobalt столкнулась с Lada Vesta

Про проезде регулируемого перекрестка он проехал на «красный» и столкнулся с Lada Vesta Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

22 июня в 14:20 в Тольятти 23-летний водитель за рулем Chevrolet Cobalt ехал по улице Лизы Чайкиной со стороны Ярославской в направлении Матросова. На регулируемом перекрестке он проехал на «красный» и столкнулся с Lada Vesta, которой управлял 51-летний мужчина. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«Обоих водителей с места ДТП доставили в медицинское учреждение», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, в Самаре водителя легковушки зажало в авто после столкновения с грузовиком.

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