В Самаре до конца года отремонтируют 25 муниципальных квартир

Обязательно меняют сантехнику, трубы, окна и двери Фото: администрация Самары

В Самаре с начала года отремонтировали 10 муниципальных квартир, еще в 15 ремонт продолжается. Часть из них передадут в маневренный фонд для временного проживания. Также до конца года для детей-сирот планируют приобрести 151 квартиру. Об этом сообщили в администрации Самары.

«Ремонт начинается с демонтажа старых покрытий. Затем клеят обои, стелят линолеум, красят радиаторы и монтируют натяжные потолки. Обязательно меняют сантехнику, трубы, окна и двери», — говорится в сообщении.

Закупка жилья идет для формирования специализированного фонда. Речь идет о квартирах для детей, оставшихся без попечения родителей. Также администрация решает вопросы расселения аварийного фонда и обеспечения жильем социально незащищенных жителей.

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