БК «Самара» примет участие в новом сезоне Единой лиги ВТБ

Баскетбольный клуб «Самара» официально заявился на сезон 2026/2027 Единой лиги ВТБ Фото: БК «Самара»

Баскетбольный клуб «Самара» примет участие в новом сезоне Единой лиги ВТБ. Об этом стало известно после Совета Единой Лиги, который прошел в Москве. На нем был утвержден формат и состав участников чемпионата 2026/27.

«Хочу поблагодарить губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и правительство региона за поддержку, которая постоянно оказывается клубу, а Совету и руководству Единой Лиги ВТБ выразить благодарность за доверие и решение включить «Самару» в состав участников сезона-2026/2027», - прокомментировал генеральный директор «Самары» Игорь Бочкарев.

В сезоне 2026/27 сыграют 12 клубов. Изменился формат проведения турнира. Сначала все клубы сыграют два круга, после чего поделятся на две группы по шесть команд. В группах пройдет еще два круга. Далее клубы с седьмого по 10 места поборются за две путевки в плей офф, где восемь лучших поборются за Кубок Белова.