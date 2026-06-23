На набережной Самары устанавливают питьевые фонтанчики

До конца июня они появятся еще на трех спусках Фото: администрация Самары

На набережной Самары начали устанавливать бесплатные питьевые фонтанчики. Первый уже работает на Ленинградском спуске. До конца июня они появятся еще на трех спусках. Об этом сообщили в администрации города.

«Соответствующее соглашение подписали с самарским филиалом компании. Фонтанчики установят на спуске по улице Льва Толстого, на Безымянном и Первомайском спусках», — рассказали в сообщении.

Кроме того, к новому пляжному сезону «Самарская набережная» запустила собственную линейку питьевой воды, которая выпускается совместно с самарской компанией. Бутылки по 0,5 литра с газированной и негазированной водой уже продаются в киосках на территории набережной.

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