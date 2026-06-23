Кинотеатр находится возле Ладьи. Фото: Самарская набережная

В Самаре опубликовали расписание сеансов бесплатного кинотеатра под открытым небом «Филин» на набережной с 25 по 28 июня. Об этом сообщили в официальном сообществе Самарской набережной.

23 и 24 июня фильмы и мультики показывать не будут, так как это технические дни. В четверг, 25 июня, можно будет посмотреть «Устремленные к звездам» (17.00 – 17.35) и «12 стульев» (17.45 – 20.20), а с 20.30 до 22.30 состоится фестиваль «Земля открытий».

В пятницу, 26 июня, покажут «Кортик» (16.30 – 17.50), «Ходячий замок» (18.00 – 20.00), «Дело храбрых» (20.10 – 22.20). В субботу, 27 июня, с 16.00 до 21.00 будут проводиться мероприятия, посвященные Дню молодежи.

В воскресенье, 28 июня, зрители увидят на экране мультфильмы «Малыш и Карлсон» и «Карлсон вернулся» (16.30 – 17.10), «Королевство кривых зеркал» (17.15 – 18.30), «Бемби» (18.40 – 19.50), «Поехавшая» (20.00 – 21.50).

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