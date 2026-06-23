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НовостиПроисшествия23 июня 2026 12:50

В Самаре кооператив задолжал 6 работникам свыше 390 тысяч рублей

Прокуратура взяла на контроль расследование дела о невыплате зарплаты в гаражно-строительном кооперативе
Елизавета ЖИРНОВА
Провели проверку соблюдения трудового законодательства

Провели проверку соблюдения трудового законодательства

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре прокуратура Ленинского района завела уголовное дело о невыплате заработной платы. Руководитель гаражно-строительного кооператива задолжал шестерым работникам более 390 тысяч рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области.

«Руководитель организации имел возможность выплатить зарплату, но не принял должных мер. Материалы проверки направили в органы предварительного расследования. По их результатам завели уголовное дело», — рассказали в ведомстве.

Прокуроры провели проверку соблюдения трудового законодательства. Они выяснили, что у кооператива перед шестью работниками образовалась задолженность. Ход расследования и вопрос погашения долга взяли на контроль.

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