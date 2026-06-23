В Самарской области от укусов клещей пострадали почти 2,8 тысячи человек

Среди них 841 ребенок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области с начала эпидемического сезона зарегистрировали 2798 пострадавших от укусов клещей. Среди них 841 ребенок. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«Лабораторное исследование клещей на зараженность вирусом клещевого энцефалита и боррелиями организовано в центре гигиены и эпидемиологии в Самарской области», — отметили в ведомстве.

По состоянию на 22 июня на зараженность вирусом клещевого энцефалита исследовали 2415 клещей, снятых с людей. Антиген вируса нашли только в одном экземпляре (0,04%). На инфицированность боррелиями методом ПЦР проверили 2415 клещей. ДНК возбудителя боррелиоза обнаружили в 251 экземпляре (10,4%).

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