В Сызрани директора школы наказали за нарушения при перевозке детей в поездах

Не обеспечили наличие необходимых медицинских документов у детей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Сызрани должностное лицо образовательного учреждения привлекли к ответственности за нарушения при перевозке детей железнодорожным транспортом. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

«Установлено, что одно из муниципальных образовательных учреждений Сызрани не обеспечивало наличие необходимых медицинских документов у детей в составе групп. Также учреждение не уведомляло территориальный отдел Роспотребнадзора о предстоящих поездках и не согласовывало перевозки с контролирующим органом», — рассказали в прокуратуре.

Детей возили в пригородных и пассажирских поездах к местам творческих конкурсов. Транспортный прокурор внес руководителю учреждения представление. По требованию прокуратуры приняли меры, чтобы исключить такие нарушения в будущем. А по инициативе надзорного ведомства Роспотребнадзор привлек должностное лицо к административной ответственности и назначил наказание в виде предупреждения.

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