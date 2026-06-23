В Самаре только 22% родителей 11-классников поддерживают ЕГЭ

Люди с высшим образованием чаще выступают против единого экзамена Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре лишь 22% родителей выпускников 11 классов одобряют ЕГЭ. Такие данные показал опрос сервиса SuperJob. Исследование проводили с 1 по 18 июня 2026 года.

«ЕГЭ не страшен. Страшно то, что им запугивают детей», — отметили часть опрошенных родителей.

При этом 64% жителей выступили против современной системы аттестации: «Имеющаяся сейчас система не нацелена на выращивание нового поколения с гибким и изобретательным умом, весь упор — на заучивание и алгоритмизацию».

Среди экономически активных жителей Самары положительную оценку ЕГЭ дали только 19%, отрицательную — 61%. Люди с высшим образованием чаще выступают против единого экзамена, чем те, у кого среднее профессиональное образование (65 и 53% соответственно). Чем старше респонденты, тем меньше среди них сторонников ЕГЭ. Среди молодежи до 35 лет доля положительных отзывов достигает 24%, а среди участников старше 45 лет — всего 14%.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал