В Самаре только 22% родителей 11-классников поддерживают ЕГЭ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В Самаре лишь 22% родителей выпускников 11 классов одобряют ЕГЭ. Такие данные показал опрос сервиса SuperJob. Исследование проводили с 1 по 18 июня 2026 года.
«ЕГЭ не страшен. Страшно то, что им запугивают детей», — отметили часть опрошенных родителей.
При этом 64% жителей выступили против современной системы аттестации: «Имеющаяся сейчас система не нацелена на выращивание нового поколения с гибким и изобретательным умом, весь упор — на заучивание и алгоритмизацию».
Среди экономически активных жителей Самары положительную оценку ЕГЭ дали только 19%, отрицательную — 61%. Люди с высшим образованием чаще выступают против единого экзамена, чем те, у кого среднее профессиональное образование (65 и 53% соответственно). Чем старше респонденты, тем меньше среди них сторонников ЕГЭ. Среди молодежи до 35 лет доля положительных отзывов достигает 24%, а среди участников старше 45 лет — всего 14%.
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