В Самарском музее откроют выставку акварели и советского фарфора

Их объединяет тема памяти, творчества и человеческой мечты Фото: СОХМ

В Самарском областном художественном музее 26 июня начнут работу три новых выставочных проекта. Их объединяет тема памяти, творчества и человеческой мечты. Посетители увидят экспозицию, посвященную космической эпохе, редкие акварели Артура Фонвизина и коллекцию советского художественного фарфора.

«Центральным событием станет проект «Человек мечтает о полете». Он посвящен 65-летию первого полета человека в космос. Для Самары эта тема имеет особое значение: именно здесь создавали ракеты и двигатели для отечественной космонавтики», — говорится в сообщении.

Вторая выставка посвящена творчеству акварелиста Артура Фонвизина. В экспозицию вошли работы из цикла «Деревня Пирогово», которые не показывали более 40 лет, и цветочные натюрморты мастера. Третья экспозиция — «Вокруг чашки» из коллекции Павла и Риммы Циопич. Она знакомит с историей советского фарфора от конца 1930-х до 1990-х годов. Представлены изделия Ломоносовского, Дулевского, Дмитровского и других заводов страны.

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