Активно разрастаются водоросли и камыш Фото: минприроды Самарской области

В Самарской области расчистят пруд Школьный. Работы в селе Исаклы начнутся ближе к осени и продлятся до 2028 года. Об этом сообщили в минприроды Самарской области.

«Пруд расположен в центре села. Рядом находятся спортивный комплекс, оборудованный пляж, храм. Вдоль берега благоустроены дорожки. Но состояние самой акватории с годами ухудшилось», — рассказали в ведомстве.

Мощность донных отложений достигает 0,5 метра, активно разрастаются водоросли и камыш, качество воды ухудшается. В ходе работ планируют убрать более 26 тысяч кубометров ила и почти 80 кубометров водной растительности. Для этого используют экскаватор-амфибию.

На время расчистки аккуратно демонтируют макет подводной лодки. Это арт-объект, который полюбился местным жителям. После завершения работ его вернут на место. Это единственный в Самарской области пруд, где установлена подводная лодка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал