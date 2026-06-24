В Тольятти мужчина избил знакомого ногами до тяжких травм

Пострадавший попал в больницу после бытового конфликта Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Тольятти сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Пострадавший попал в больницу после бытового конфликта. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

«Мужчина пояснил, что распивал дома спиртные напитки со знакомым. Между ними возник конфликт, и гость нанес ему несколько ударов ногами, после чего ушел. А он вызвал скорую помощь», — рассказали в полиции.

Полицейские установили места возможного нахождения злоумышленника, задержали его и доставили в отдел. Ранее несудимый 52-летний местный житель признал вину, но мотив конфликта объяснить не смог. В ходе осмотра места происшествия сотрудники службы изъяли вещи со следами, похожими на кровь. В отношении задержанного завели уголовное дело о умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

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