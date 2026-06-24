В Самарской области объявили отбой беспилотной опасности 24 июня

Также в регионе сняли режим «Ковер». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

24 июня в Самарской области объявили отбой угрозы атаки БПЛА. Она действовала в регионе почти 6 часов, с 01:36 до 07:09. Об этом сообщает губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Объявлен отбой беспилотной опасности в Самарской области», – написал глава региона в мессенджере МАКС.

Также в регионе сняли режим «Ковер».

Во время действия угрозы возможны перебои в работе мобильной связи. Но вы можете оставаться в курсе самых важных новостей, ведь «Комсомольская правда» попала в белый список сайтов, работающих даже при ограничениях. Например, вы можете прочитать о том, что в Тольятти мужчина избил знакомого ногами до тяжких травм.

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