Жителям Самарской области рассылают фейковые судебные повестки

Не переходите по ссылкам из подозрительных сообщений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В России, в том числе в Самарской области, участились случаи рассылки фейковых судебных повесток от имени подразделений УБК МВД. Это одна из разновидностей мошеннических атак с обратным звонком. Об этом предупредили в Киберполиции России.

«Если получатель не ответит на «повестку» в течение 24 часов, то в отношении него будут предприняты «серьезные юридические меры»», — говорится в сообщении.

В полиции призывают жителей Самарской области быть бдительными, не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений и не перезванивать на незнакомые номера. При получении подобных писем рекомендуется сразу обращаться в полицию.

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