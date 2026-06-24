В Самаре откроется площадка «Выходные с ГТО» 4 июля

Заявки принимают за три дня до даты мероприятия Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре в парке имени Юрия Гагарина с 4 июля начнет работу площадка «Выходные с ГТО». Она будет открыта каждую субботу и воскресенье с 10:00 до 13:00 в рамках проекта «Самара в движении». Об этом сообщили в городской администрации.

«Все желающие от 6 до 70 лет и старше могут попробовать свои силы в выполнении отдельных видов испытаний комплекса «Готов к труду и обороне»», — рассказали в мэрии.

Участникам доступны поднимание туловища, подтягивание, отжимания, прыжок в длину, наклон вперед, метание мяча, рывок гири и скандинавская ходьба на 3 км. Также можно сдать беговые нормативы: от 30 до 3000 метров, челночный бег и смешанное передвижение.

Заявки принимают за три дня до даты мероприятия по электронной почте. Для занесения результатов в базу ВФСК ГТО нужна медицинская справка и уникальный идентификационный номер. Дополнительную информацию можно получить по телефону или на сайте.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал