Дом купца Горбунова в Самаре включили в перечень выявленных ОКН

Объект включен в перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Самарской области Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре Дом купца А.М. Горбунова включили в перечень выявленных объектов культурного наследия. Дом, построенный в 1874 году, расположен на улице Венцека, 18 (литеры А, А1, А2). Об этом сообщает ГИООКН Самарской области.

«Объект исключен из перечня объектов, обладающих признаками культурного наследия, и включен в перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Самарской области», – рассказали в ведомстве.

В течение одного года объект пройдет государственную историко-культурную экспертизу. Напомним, подтопление в селе Самарской области на контроле МЧС.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал