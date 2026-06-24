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НовостиОбщество24 июня 2026 5:54

Дом купца Горбунова в Самаре включили в перечень выявленных ОКН

В Самаре проведут историко-культурную экспертизу ОКН
Екатерина ПАВЛОВА
Объект включен в перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Самарской области

Объект включен в перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Самарской области

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре Дом купца А.М. Горбунова включили в перечень выявленных объектов культурного наследия. Дом, построенный в 1874 году, расположен на улице Венцека, 18 (литеры А, А1, А2). Об этом сообщает ГИООКН Самарской области.

«Объект исключен из перечня объектов, обладающих признаками культурного наследия, и включен в перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Самарской области», – рассказали в ведомстве.

В течение одного года объект пройдет государственную историко-культурную экспертизу. Напомним, подтопление в селе Самарской области на контроле МЧС.

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