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НовостиОбщество24 июня 2026 6:18

В Самарской области из-за недовольства жителей закрыли алкогольный магазин

В Самарской области опечатали двери алкогольного магазинчика
Екатерина ПАВЛОВА
Двери нежилого помещения, где велась торговля, опечатали

Двери нежилого помещения, где велась торговля, опечатали

Фото: ГУ ФССП по Самарской области.

Жители населенного пункта были недовольны работой магазина, который продавал алкоголь, и решили обратиться в суд. Он принял решение приостановить деятельность торговой точки до вступления решения в законную силу. Об этом сообщает ГУФССП по Самарской области.

«В рамках исполнительного производства двери нежилого помещения, где велась торговля, опечатали», – рассказали в ведомстве.

Напомним, жителям Самарской области рассылают фейковые судебные повестки.

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