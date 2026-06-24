В Самарской области из-за недовольства жителей закрыли алкогольный магазин

Двери нежилого помещения, где велась торговля, опечатали Фото: ГУ ФССП по Самарской области.

Жители населенного пункта были недовольны работой магазина, который продавал алкоголь, и решили обратиться в суд. Он принял решение приостановить деятельность торговой точки до вступления решения в законную силу. Об этом сообщает ГУФССП по Самарской области.

«В рамках исполнительного производства двери нежилого помещения, где велась торговля, опечатали», – рассказали в ведомстве.

Напомним, жителям Самарской области рассылают фейковые судебные повестки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал