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НовостиОбщество24 июня 2026 6:35

В Самарской области изменится порядок выплаты детских пособий с 1 июля

В Самарской области утвердили новые правила сбора документов для больничных и выплат на детей
Елизавета ЖИРНОВА
Вносятся изменения в правила получения сведений и документов

Вносятся изменения в правила получения сведений и документов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области с 1 июля 2026 года начнут действовать новые правила начисления детских пособий и выплат по временной нетрудоспособности. Соответствующее постановление подписали в правительстве РФ. Об этом сообщается в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

«Вносятся изменения в правила получения Фондом пенсионного и социального страхования сведений и документов, необходимых для назначения и выплаты пособий», — говорится в тексте постановления.

Новый порядок касается выплат по беременности и родам, единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком. Меняется механизм передачи документов между ведомствами и Социальным фондом России.

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