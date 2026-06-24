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НовостиОбщество24 июня 2026 7:11

В Самарском аэропорту задержали вылет 13 рейсов

Прилет 14 рейсов в самарский аэропорт задержали
Екатерина ПАВЛОВА
Вовремя вылететь из Самарской области не смогли 13 рейсов.

Вовремя вылететь из Самарской области не смогли 13 рейсов.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Утром 23 июня в Самарской области из-за беспилотной опасности ввели режим «Ковер». Когда угроза миновала, небо открыли, но ограничения повлияли на график работы рейсов в аэропорту Курумоч.

Вовремя вылететь из Самарской области не смогли 13 рейсов, которые направлялись в Нижневартовск, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Москву (два), Анталью, Сочи (три), Нижний Новгород, Душанбе, Минеральные Воды, Стамбул.

Также изменения произошли в графике прилетов. Один рейс из Сочи отменили, а 14 рейсов задержали. Они прибудут из Уфы, Минеральных Вод, Казани, Москвы, Еревана, Санкт-Петербурга, Антальи, Сочи (три), Душанбе, Нового Уренгоя, Нижневартовска, Нижнего Новгорода.

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