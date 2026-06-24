Самарцев предупредили о поддельных QR-кодах на бесплатный Wi-Fi

При сканировании кода пользователь попадает на фишинговый сайт Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Самарской области предупредили о новой схеме мошенничества с QR-кодами. Злоумышленники расклеивают в парках и возле летних веранд стикеры, которые обещают бесплатный Wi-Fi. На деле они ведут на фишинговые сайты. Об этом рассказали «РИА Новости» в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

«Отдыхающий в парке видит стикер с QR-кодом на скамейке, столике кафе, урне или поверх официального стенда. Наклейка маскируется под полезный городской сервис и обещает бесплатный Wi-Fi», — говорится в сообщении.

При сканировании кода пользователь попадает на фишинговый сайт, на котором могут украсть данные банковских карт или установить вирус на устройство. Жителям советуют с осторожностью сканировать QR-коды на улице, особенно если они наклеены кустарным способом.

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