В Самаре жителей аварийного дома на Южном проезде расселят до 2 июля

В здании уже прекратили подачу газа и водоснабжения Фото: канал в MAКС Вадима Тюнина

В Самаре жителям четырех квартир дома № 4 по Южному проезду предложат варианты маневренного фонда. Причиной стала угроза обрушения здания из за непрочности строительных конструкций. Срок вывоза личных вещей установлен до 2 июля. Об этом сообщил глава администрации Железнодорожного района Вадим Тюнин.

«22 июня проведена комиссия по чрезвычайным ситуациям. Основанием послужили результаты дополнительного технического обследования», — рассказал Вадим Тюнин.

В здании уже прекратили подачу газа и водоснабжения. Порядок расселения и меры поддержки разъяснят на собрании с собственниками квартир. По всем вопросам жители могут обращаться по телефону: 339 01 46.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал