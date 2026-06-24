В Самаре пройдут антитеррористические учения 24 июня

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В Самаре 24 июня пройдут антитеррористические учения, организованные оперативным штабом Самарской области. Об этом сообщает правительство Самарской области.
«В ходе учения будет отрабатываться тактика действий межведомственной группировки сил при поиске и пресечении деятельности исполнителей диверсионно-террористических актов», – рассказали в ведомстве.
Учения направлены на тренировку совместной работы различных служб. Напомним, в Самарском аэропорту задержали вылет 13 рейсов.
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