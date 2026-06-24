В Самаре пройдут антитеррористические учения 24 июня

В ходе учения будет отрабатываться тактика действий межведомственной группировки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре 24 июня пройдут антитеррористические учения, организованные оперативным штабом Самарской области. Об этом сообщает правительство Самарской области.

«В ходе учения будет отрабатываться тактика действий межведомственной группировки сил при поиске и пресечении деятельности исполнителей диверсионно-террористических актов», – рассказали в ведомстве.

Учения направлены на тренировку совместной работы различных служб. Напомним, в Самарском аэропорту задержали вылет 13 рейсов.

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