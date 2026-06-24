Жители Самарской области сдали на переработку 888 тонн вторсырья

Абсолютным лидером стал пункт на Красной Глинке, где с 17 октября принято 372 тонны вторсырья. Фото: Минприроды Самарской области

За 9 месяцев самарцы сдали в экопункты 888 тонн вторсырья и получили за это свыше 20 миллионов рублей. Все собранное отправят на переработку: шины превратят в дизельное топливо и резиновую крошку, а одежду – в утеплители и мебельные набивки. Об этом сообщает минприроды Самарской области.

«Абсолютным лидером стал пункт на Красной Глинке, где с 17 октября принято 372 тонны вторсырья. Экопункты принимают пластик, макулатуру, стекло, шины, бамперы, бытовую и оргтехнику, одежду, черные и цветные металлы, а за сданное сырье жители получают денежное вознаграждение», – рассказали в ведомстве.

Сейчас в регионе работают 5 пунктов. В Самаре – на улице 22 Партсъезда, 1Г, в поселке Красная Глинка (возле дома 15), на улице Грозненской, 10 и на улице Ставропольской/Пугачевской, а в Новокуйбышевске – на пересечении улиц Молодогвардейской, Осипенко и Садовой.

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