В Сызрани пьяная женщина за рулем BMW врезалась в опору ЛЭП

Водитель не выбрала нужную скорость Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Сызрани 41-летняя женщина за рулем BMW X3 врезалась в опору линии электропередачи. Авария произошла ночью 23 июня на проспекте Гагарина в районе дома № 4. Пострадавшую доставили в больницу, после осмотра отпустили. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

«Женщина-водитель не выбрала скорость, обеспечивающую постоянный контроль за движением, и совершила наезд на препятствие», — говорится в сообщении.

Автомобиль двигался в сторону улицы Монастырской. По данным полиции, женщина находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

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