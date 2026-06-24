Лето в Самарской области в этом году не задалось Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области вода в Волге продолжает остывать, из-за дождливой погоды, которая бушует в регионе весь июнь. Рассказываем про температуру воды в Волге на 24 июня 2026 года. Данные предоставлены ФГБУ «Приволжское УГМС».

По данным синоптиков, на Куйбышевском водохранилище у Тольятти вода прогрелась до +22 градусов. На Саратовском водохранилище у Самары — до +19,2 градуса, у Сызрани — до +21 градуса.

Лето в Самарской области в этом году не задалось, непогода не уходит из региона. Июнь почти полностью прошел под дождями и грозами. И новая неделя снова началась с ливней. Купальный сезон официально открыт, но из-за холодной воды жителям рекомендуют быть осторожнее.

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