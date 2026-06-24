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НовостиОбщество24 июня 2026 9:22

В Самаре разравнивают песок на пляже в районе Барбошиной Поляны

Свежий песок завезли на все городские зоны отдыха в Самаре
Елизавета ЖИРНОВА
Свежий песок завезли на все зоны отдыха у воды

Свежий песок завезли на все зоны отдыха у воды

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре практически завершили подготовку пляжей к купальному сезону. Свежий песок завезли на все зоны отдыха у воды. Температура воды в Волге составляет +20,4 градуса. Об этом сообщила администрация города.

«Разравнивание песка полностью завершено на 1-й и 2-й очередях набережной, на Красной Глинке, у Ладьи (4-я очередь), на улице Советской Армии, в Загородном парке и у санатория «Можайский»», — рассказали в мэрии.

Сотрудники служб разравнивают песок на пляже в районе Барбошиной Поляны. Там работает тяжелая техника и жителей просят быть осторожными и не подходить близко. В городе подготовили пляжи на улице Советской Армии, 1-й и 2-й очередях набережной, Софийской набережной, в Загородном парке и Красноглинском районе.

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