В Самарской области благоустроят 76 общественных пространств в 2027 году

Это по-настоящему народный выбор. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области подвели итоги VI Всероссийского онлайн-голосования по выбору объектов благоустройства. По его результатам в 2027 году в регионе благоустроят 76 общественных пространств. В отборе участвовали 11 городских округов и 22 опорных населенных пункта. Об этом сообщает правительство Самарской области.

«Это по-настоящему народный выбор. Каждый голос – реальный вклад в развитие Самарской области. Важную роль в проведении голосования сыграли волонтёры, которые консультировали граждан на массовых мероприятиях, в общественных местах и через цифровые каналы», – сказал Вячеслав Федорищев.

В голосовании участвовали 470 569 жителей региона. Среди выигравших – Сквер Памяти Ветеранов на улице Силина в Самаре, сквер «Ромашка» в 5-м квартале Тольятти, территория музыкальной школы в Новокуйбышевске и многие другие.

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