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НовостиОбщество24 июня 2026 9:54

В Самаре покажут премьеру комедии «Слуга двух господ» 26 июня

Спектакль завершит 175-й театральный сезон драмтеатра Самары
Елизавета ЖИРНОВА
Комедия останется в репертуаре театра

Комедия останется в репертуаре театра

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре 26 июня состоится показ премьерного спектакля «Слуга двух господ». Это комедия по одноименной пьесе Карло Гольдони. Постановка завершает 175-й театральный сезон. Об этом сообщили в Самарском академическом театре драмы имени Горького.

««Слуга двух господ» — одна из самых известных комедий мирового репертуара. Она построена на традициях итальянской комедии дель арте. В центре сюжета — находчивый слуга Труффальдино, который служит двум хозяевам. Это приводит к череде комических ситуаций», — рассказали в театре.

Зрителей ждут нестандартные декорации «в разрезе», яркие костюмы и атмосфера солнечной Италии. Продолжительность спектакля — 2 часа 30 минут с одним антрактом. Комедия останется в репертуаре театра.

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