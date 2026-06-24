Регоператора обязали капитально отремонтировать кровлю дома в Чапаевске

Выслушав доводы сторон, суд апелляционной инстанции отклонил жалобу регионального оператора. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В многоквартирном доме №102 по улице Щорса в Чапаевске длительное время не проводился капитальный ремонт кровли, что создавало угрозу безопасности и комфортным условиям проживания. Ленинский районный суд Самары обязал регоператора провести ремонт, но он подал апелляционную жалобу на это решение. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

«Выслушав доводы сторон, суд апелляционной инстанции отклонил жалобу регионального оператора и оставил решение суда первой инстанции без изменения», – рассказали в надзорном ведомстве.

Фактическое исполнение судебного решения находится на контроле.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал