На улице Арцыбушевской в Самаре хотят построить новый дом

Общественные обсуждения проходят с 18 июня по 9 июля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Новый многоэтажный дом хотят построить на улице Арцыбушевской в Самаре. Это следует из документов, опубликованных на сайте мэрии. Вопрос вынесли на общественные обсуждения.

Судя по документам, многоэтажную застройку планируют сразу не нескольких участках площадью от 1686 до 2713 квадратных метров. Они располагаются в границах улиц Арцыбушевская, Буянова, Чкалова, Маяковского.

Общественные обсуждения проходят с 18 июня по 9 июля. Экспозиция по проекту будет открыта с 25 июня по 2 июля в городском департаменте градостроительства, посетить ее можно будет по будням с 09.00 до 17.00 (в пятницу – до 16.00).

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