В Самарской области на две недели ввели лимиты на продажу топлива

Ситуация в регионе остается стабильной. Фото: Иван Макеев

24 июня губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел совещание по вопросу обеспечения жителей и предприятий топливом. Глава региона принял решение ввести двухнедельные лимиты на продажу некоторых видов топлива для легковых автомобилей: бензина – до 40 литров, дизеля – до 100 литров.

«Ситуация в регионе остается стабильной. Сельское хозяйство, промышленность, городские и специальные службы не попадают под это регулирование. Они будут в полном объеме обеспечены всеми необходимыми запасами топлива. Если ситуация стабилизируется быстрее, лимиты снимут раньше», – сказал глава региона.

Кроме того, в регионе ввели ограничения на отпуск топлива в канистры и другие емкости.

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