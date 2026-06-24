Фотодень для предпринимателей пройдет в Самаре 7 июля

Участники фотодня получат не менее 20 профессиональных фотографий. Фото: минэкономразвития Самарской области

7 июля в Самаре будет организован фотодень для предпринимателей региона, где можно будет сделать фотосъемку от центра «Мой бизнес». Чтобы получить качественный контент для профессионального продвижения, нужно подать заявку до 3 июля.

«Это отличная возможность для предпринимателей создать профессиональные фото. Так мы хотим поддержать развитие местных производителей и содействовать продвижению их брендов. Приглашаем предпринимателей активно подключаться», - сказала руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития Самарской области Лариса Названова.

Участники фотодня получат не менее 20 профессиональных фотографий, готовых к размещению. Услуга распространяется на съемку товаров и продукции, производственных площадок, изделий, коллекций, творческих проектов, цифровых продуктов и рабочих пространств.

Отмечается, что количество мест ограничено и заявки будут проходить предварительный отбор. Напомним, поддержка предпринимателей ведется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Получить консультацию можно в центрах «Мой бизнес».

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