В Самарской области еще два предприятия присоединились к проекту «Производительность труда»

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В Самарской области АО «Купинское» и МП «Тольяттинское троллейбусное управление» стали участниками федерального проекта «Производительность труда», который реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

АО «Купинское» Безенчукского района осуществляет полный цикл производства животноводческой продукции: от выращивания крупного рогатого скота до выпуска пастеризованного молока и мраморной говядины. Продукцию поставляют в социальные учреждения региона.

МП «ТТУ» занимается пассажирскими перевозками в Тольятти. Модернизация транспортной системы в регионе – одна из ключевых задач, поставленных губернатором Вячеславом Федорищевым.

Внедрение бережливых технологий начнется с отдельных пилотных потоков. Рабочие группы новых партнеров пройдут полный цикл обучения, примут участие в улучшении на пилотных производственных потоках. В дальнейшем эти решения будут масштабированы на другие производства.

В этом году к федеральному проекту «Производительность труда» присоединились уже восемь предприятий региона, всего участвуют 228 компаний. Более 3,5 тысячи сотрудников прошли обучение принципам бережливых технологий.

«Присоединение новых компаний из разных отраслей – от производства до сельского хозяйства и транспорта – подтверждает универсальность бережливых технологий, – отметил врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков. –

Бережливое производство помогает без капитальных затрат наращивать выработку, сокращать издержки и укреплять позиции на рынке. А для жителей региона это означает доступные цены, качественные товары и надежную работу транспорта».