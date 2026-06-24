В Самаре обсудили вопросы развития водно-зеленой инфраструктуры в регионах страны

Участники конференции представили доклады о практиках сохранения водно-зеленой инфраструктуры при благоуйстройстве территорий. Фото предоставлено представителем ТПП РФ

В Самаре на конференции ПФО обсудили значение водно-зеленой инфраструктуры для устойчивого и гармоничного развития территорий. Мероприятие прошло при поддержке Торгово-промышленной палаты России и Самарской губернской думы при участии руководителей и специалистов региональных и муниципальных органов власти, урбанистов, архитекторов, ландшафтных инженеров, представителей профильных комитетов ТПП и организаций ПФО.

Модератором конференции выступил представитель подкомитета по развитию парков и общественных пространств ТПП РФ в Самарской области Сергей Гагонин, который является экспертом Регионального центра компетенций при Министерстве энергетики и ЖКХ по вопросам комфортной городской среды региона.

Участники форума отметили, что вопросы экопросвещения являются актуальными. Ежегодно в этот процесс необходимо вовлекать около 500 тысяч человек, в том числе в реализацию различных проектов эко-направленности.

Также докладчики говорили о реконструкции существующих сетей с использованием «зеленых» технологий и акцентировали внимание на защите растительной природной среды в проектах благоустройства. По мнению экспертов, экосистема может работать только комплексно в единой системе. В числе прочих инициатив спикеры предложили концепцию реновации Постникова оврага в Самаре.

Представители тольяттинского предприятия представили инфильтрационные технологии и материалы, которые используют при благоустройстве территорий и локальных систем водоотведения в городских условиях.Подводя итоги конференции, Сергей Гагонин отметил, что при развитии водно-зеленой инфраструктуры в городах применяют природоподобные материалы, водопроницаемое мощение и другие технологии для удержания выпавших осадков на водосборной территории.

«Как показывает мировой опыт, управление поверхностным стоком напрямую связано с качеством восприятия городской среды, физическим и психологическим благополучием людей», – уточнил модератор.