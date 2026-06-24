В Тольятти мужчина попытался вынести товары на 12 тысяч рублей

Росгвардейцы передали мужчину полицейским Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Тольятти сотрудники службы предотвратили кражу в гипермаркете на Автозаводском шоссе. В магазине сработала тревожная кнопка и патруль вневедомственной охраны немедленно выехал на место. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

«Сотрудники службы безопасности магазина пояснили, что посетитель пытался покинуть торговый зал, не расплатившись. Мужчина набрал целую корзину продуктов, но оплатил только йогурт», — рассказали в ведомстве.

Стоимость товаров, которые 36-летний местный житель попытался похитить, превысила 12 тысяч рублей. Росгвардейцы передали мужчину полицейским, а после завели уголовное дело по статье «Приготовление к краже».

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