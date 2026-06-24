В Самаре создали абразивный инструмент для полировки сложных деталей

Гибкость инструмента – его главное конкурентное преимущество. Фото: Самарский Политех

Студент самарского вуза Максим Марьин разработал гибкий абразивный инструмент для прецизионной полировки деталей со сложной геометрией. Существующие инструменты, как правило, имеют форму плоских брусков. Они не подходят для такой тонкой работы, а имеющиеся эластичные полировальные головки либо недостаточно износостойки, либо не дают нужной равномерности обработки материала. Об этом сообщает самарский политех.

«Гибкость инструмента – его главное конкурентное преимущество. Жесткий абразив может не доставать до поверхности детали или оставляет после себя неравномерно обработанные зоны. Эластичный инструмент лишен этого недостатка», – расссказал Максим Марьин.

Инструмент создан на основе резиновой матрицы, наполненной ультрадисперсными алмазами детонационного синтеза.

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