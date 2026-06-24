В Самарской области выставили на торги участок под застройку домов и поликлиники

Площадка заброшена более 10 лет Фото: минградполитики Самарской области

В Самарской области объявили аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории. Речь идет об участке на улице Транспортной, 27 в Жигулевске. Торги состоятся 23 июля 2026 года в 10:00. Об этом сообщили в минградполитики региона.

«Для этой территории разработали мастер-план. Концепция прошла оценку экспертного сообщества на рабочей группе Градостроительного совета», — рассказали в ведомстве.

По проекту инвестор должен построить малоэтажные жилые дома, поликлинику на 150 посещений в смену, объекты коммунальной и транспортной инфраструктуры. Более 10 лет площадка заброшена, раньше там находилась колония для несовершеннолетних. Для запуска строительства снесут все старые постройки.

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