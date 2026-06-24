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НовостиОбщество24 июня 2026 11:29

В самарском аэропорту прошли учения аварийно-спасательной команды

В самарском аэропорту инсценировали пожар
Екатерина ПАВЛОВА
Для оказания первой помощи в полевых условиях развернули временный медпункт. Фото: аэропорт Курумоч

Для оказания первой помощи в полевых условиях развернули временный медпункт. Фото: аэропорт Курумоч

В аэропорту Курумоч прошли ежегодные учения аварийно-спасательной команды. Тренировка впервые проходила на недействующей взлетно-посадочной полосе, что позволило смоделировать максимально реалистичные условия. По легенде самолет выкатился за пределы полосы, повредил стойку шасси, произошел розлив топлива и возгорание.

«Всего в тренировке участвовали более 60 специалистов аэропорта, свыше 40 сотрудников МЧС и Центра медицины катастроф, а также студенты медицинских колледжей и вузов. Для оказания первой помощи в полевых условиях развернули временный медпункт. К работам привлекли 17 единиц техники, включая пожарные автомобили и кареты скорой помощи», – рассказали в пресс-службе аэропорта.

Напомним, в Самаре создали абразивный инструмент для полировки сложных деталей.

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