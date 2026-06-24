От госпиталя до санатория: в Самарской области выстроена многоуровневая система реабилитации участников СВО

Марина Шелыхманова рассказала о системе реабилитации бойцов СВО в Самарской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

По словам главного внештатного специалиста по медицинской реабилитации министерства здравоохранения Самарской области Марины Шелыхмановой, характер боевых действий диктует суровую статистику: минно-взрывные ранения встречаются в семь раз чаще полевых, а травмы нижних конечностей составляют более половины всех случаев. В 3% случаев врачи вынуждены прибегать к ампутации.

«Для действующих военнослужащих реабилитация проводится за счет Минобороны, - рассказала Шелыхманова. - Если же человек уже уволен из рядов вооруженных сил, то в отношении него действуют все приказы, которые относятся к гражданским лицам. По итогам диспансеризации медицинское учреждение, к которому прикреплен пациент по месту жительства, выясняет в чем он нуждается, например, в реабилитации или в санаторно-курортном лечении. В поликлиниках есть ответственные сотрудники, которые собирают эту информацию и передают в нужные организации».

Первый этап реабилитации бойцы СВО, как правило, проходят в госпитале ветеранов, затем в санаториях и в поликлинических отделениях Самары. Длительность курса реабилитации в среднем занимает 30 дней. Для тех, кто получил паллиативный статус, предусмотрено льготное лекарственное обеспечение.

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