Состав «Крыльев Советов» может пополнить Денис Макаров

В Самаре Макаров будет зарабатывать три миллиона рублей в месяц Фото: с сайта ФК «Динамо» (Москва)..

Денис Макаров может перейти в ближайшее время в самарские «Крылья Советов». Клуб и игрок подпишут контракт на год. Об этом в своем телеграм-канале сообщил журналист Анар Ибрагимов.

«Денис Макаров близок к переходу в Крылья Советов: по моей информации, в ближайшее время футболист должен подписать годичный контракт с самарцами», - написал Ибрагимов.

С 2021 по 2025 год Денис Макаров выступал за столичное «Динамо». Зимой вингер перебрался в чемпионат Турции – в «Кайсериспор». За прошедший сезон Макаров провел восемь матчей в РПЛ, забив три мяча, четыре встречи в Кубке России, отдав одну голевую передачу, и 13 игр в турецкой Суперлиги без голевых действий.

Переход футболиста в «Крылья Советов» подтвердил инсайдер Иван Карпов. По информации Карпа, в Самаре Макаров будет зарабатывать три миллиона рублей в месяц.