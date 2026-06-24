Не навязывать, а убедить: Алексей Яковлев — про культуру заботы о ментальном здоровье ветеранов СВО

Алексей Яковлев принял участие в круглом столе в пресс-центре "КП-Самара" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Раздражительность, чувство вины, потеря смыслов, посттравматическое стрессовое расстройство - с этими проблемами сталкиваются многие ветераны. Однако, как отмечает психолог самарского филиала фонда «Защитники Отечества» Алексей Яковлев, главное препятствие - отсутствие культуры обращения за помощью.

Эксперты признают: заставить ветерана пойти к специалисту крайне трудно – иногда не помогают ни просьбы родных, ни уговоры. Важно, чтобы человек сам принял это решение. Необходимо прививать людям культуру обращения к психологу, доносить до них, что это действительно важно.

«Но тут уже задача непосредственно самого психолога в какой-то неформальной обстановке, в процессе реабилитации найти подход к человеку, - отметил Яковлев. – В нашем фонде есть возможность получить консультацию как очно, так и онлайн».

Эффективность такого подхода подтверждается практикой: ветераны все-таки начинают записываться на консультации и приводить родных. Это значит, что барьер стигмы постепенно преодолевается, а культура заботы о ментальном здоровье становится нормой для тех, кто защищал Родину.

По итогам круглого стола эксперты пришли к выводу: успешная реабилитация и адаптация – это совместная работа всех органов и структур. Важно, чтобы у человека было общение, помощь и поддержка со стороны близких. Только объединив усилия медиков, социальных служб, психологов и родных, можно добиться полноценного возвращения бойцов к мирной жизни.

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