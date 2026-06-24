Никита Михайловский покинул БК «Самара»

Михайловский стал самым результативным игроком Единой Лиги ВТБ в прошедшем сезоне Фото: БК «Самара»

Самарский баскетбольный клуб «Самара» объявил об уходе одного из лидеров команды – защитника Никиты Михайловского. Об этот клуб сообщил в своих социальных сетях.

«В феврале Михайловский, влюбивший в себя болельщиков страстью и желанием бороться до последних мгновений, представлял «Самару» на Матче звезд Единой Лиги ВТБ. Мы благодарим Никиту за яркий сезон и желаем удачи в дальнейшей карьере», - сказано всообщении.

Михайловский пополнил состав БК «Самара» летом 2025 года. В прошедшем сезоне он не только стал лидером самарской команды, но и самым результативным игроком Единой Лиги ВТБ. В 26 матчах чемпионата защитник набирал в среднем за игру 20,5 очков, делал 7,3 подбора и 3 передачи.