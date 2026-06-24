18 кг творога, мяса и меда не пропустили через аэропорт Самары

Ввозить можно до 5 кг готовой продукции в заводской упаковке на одного человека Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В самарском аэропорту «Курумоч» за неделю пресекли ввоз 18 кг животноводческой продукции непромышленного изготовления. Инспекторы Россельхознадзора выявили 11 нарушений с 15 по 21 июня. Товар без заводской упаковки, маркировки и срока годности признали потенциально опасным.

«Всего не допустили к ввозу 18 кг продукции. Это творог (8,5 кг), мясо (3 кг) и мед (6,5 кг). Вся продукция непромышленного изготовления — без документов», — рассказали в ведомстве.

За эту же неделю на складе временного хранения досмотрели 66 партий грузов весом 0,4 тонны, а также 11 декоративных рыб. Проконтролировали перемещение 11 животных-компаньонов. Жителям напоминают: ввозить в Россию можно до 5 кг готовой продукции в заводской упаковке на одного человека. Домашние молочные продукты, мясо и мед без документов под запретом.

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