В Самаре прошла антинаркотическая акция «Мы выбираем жизнь!»

Возможно, именно этот буклет попадется на глаза подростку в момент, когда он колеблется, и станет «стоп-сигналом» Фото: администрация Самары.

В Самаре проходит цикл мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией (26 июня). Для воспитанников образовательных, социальных, культурных и спортивных учреждений проводят профилактические лекции, викторины, классные часы о ЗОЖ и спортивные соревнования. Одно из мероприятий – акция «Мы выбираем жизнь!» – прошла в парке имени Щорса. Воспитанники КЦСОН напоминали прохожим о вреде психоактивных веществ и рассказывали, куда обращаться, если стало известно о местах незаконного оборота наркотиков.

«На первый взгляд может показаться, что одна акция, один буклет ничего не решат. Но наша задача – делать эту работу каждый день и в разных форматах. Возможно, именно этот буклет попадется на глаза подростку в момент, когда он колеблется, и станет «стоп-сигналом», – рассказала педагог центра Людмила Харченко.

Также в период цикла проходят рейды по поиску на улицах города рекламы наркотических средств.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал