«Крылья Советов» интересуются вратарем «Велеса»

Новый голкипер может заменить Никиту Кокарева Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов".

«Крылья Советов» интересуются 23-летним вратарем «Велеса» Расулом Мицаевым. Об этом сообщает журналист Анар Ибрагимов в своем телеграм-канале.

«Как мне известно, в Самаре рассматривают Мицаева как замену Кокареву, который может покинуть клуб. Понятно, что крепкий #1 - это Сергей Песьяков, продливший контракт с Самарой. А по #2 есть разные варианты», - написал Ибрагимов.

Помимо «Крыльев» интерес к вратарю проявляет грозненский «Ахмат». Важным фактором является то, что родные футболиста живут в Грозном. Отступные за вратаря «Велеса» составляют всего 15 миллионов рублей.