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НовостиЗдоровье24 июня 2026 12:19

Эксперты поделятся секретами сохранения мужского здоровья и долголетия

В медиацентре «КП» специалисты обсудят как представителям сильного пола продлить жизнь и сохранить молодость
Елена ЧЕЧЕНИНА
Эксперты поделятся секретами тонуса, энергии и отличного самочувствия. Фото: Studio RomanticShutterstock/Fotodom

Эксперты поделятся секретами тонуса, энергии и отличного самочувствия. Фото: Studio RomanticShutterstock/Fotodom

25 мая в медиацентре «КП» пройдет круглый стол из цикла «Здоровый разговор», посвященный здоровью мужчин. Представители сильного пола живут в среднем на 10 лет меньше женщин. Дело не столько в физиологии, сколько в менталитете: мужчины реже обращаются к врачу и зачастую игнорируют профилактику.

«КП Самара» решила переломить этот тренд и пригласила экспертов и читателей на интерактивный диалог. На круглом столе эксперты комплексно разберут проблему: от принципиального подхода к здоровью и долголетию до конкретных кейсов. И самое главное – спикеры будут говорить о серьезных вещах простым и понятным языком.

К участию приглашены представители Министерства здравоохранения Самарской области, Самарского областного клинического онкологического диспансера, клиник СамГМУ, врач-флеболог и ультразвуковой диагностики.

Все самое интересное из этого диалога войдет в статью, которая будет опубликована на сайте «КП».